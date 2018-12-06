СМИ сообщают, что Влад Топалов впервые стал отцом

В СМИ появилась информация о том, что известный певец Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко впервые стали родителями. Согласно некоторым данным, ребенок появился на свет в минувшую среду.

Журналистам удалось выяснить, что мальчик весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров родился в столичной клинике. Как сообщает "СтарХит", Влад уже подтвердил, что в их семье случилось радостное событие, а вот Регина пока никак не комментирует эту новость.

Отметим, что Тодоренко скрывала свою беременность очень долго – до того момента, пока изменения в ее фигуре не стали очевидными. Напомним также, что телеведущая и певец официально стали мужем и женой в конце октября.