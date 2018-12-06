Имя любовницы футболиста Мамаева, из-за которой началась драка, больше не тайна

Буйная выходка Александра Кокорина и Павла Мамаева, из-за которой оба футболиста до сих пор остаются под стражей спровоцировала дама. Но как оказалось, это не просто знакомая спортсменов, за честь которой заступились «рыцари футбольных полей», а любовница Павла Мамаева.

Пока Мамаев в тюрьме, его жена устроила публичную истерику из-за измены

Об этом на весь сначала на весь Instagram растрезвонила супруга футболиста, не потерпевшая предательства, а затем и сообщившая в СМИ все подробности любовной связи на стороне своего мужа. Как выяснилось, девушку, которая встречается с футболистом зовут Александра Фомина. Она живет в Вильнюсе и увлекается флористикой, хотя точнее просто свой собственный цветочный магазин. Любовная связь началась еще в июне, и девушка неоднократно прилетала к спортсмену в Москву. Александра в разводе и воспитывает 4-х летнюю дочь Милану.

«Сейчас у меня трагедия, я не знаю, как пережить предательство любимого человека. Эта девушка занималась проституцией в Австрии. Ее мать ей говорит: «Давай, разводи его, пусть перевезет вас с дочерью в Москву». Вся семья такая, и сестра», - цитирует Алану Мамаеву издание «СПИД-Инфо».