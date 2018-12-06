Поклонники популярной российской певицы Валерии были восхищены ее вчерашней фотографией у новогодней елки. Многие заметили, что артистка выглядит невероятно молодо и похожа на настоящую "куколку".

На снимке Валерия позирует рядом с украшенной шарами елкой. На певице длинное платье с замысловатым узором, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Кроме того, лицо и прическа артистки выглядят просто идеально, а кожа буквально светится изнутри.

Некоторые подписчики сравнили Валерию с фарфоровой куклой – красивой, нежной и элегантной. Другим показалось, что знаменитость напоминает добрую волшебницу, передает портал teleprogramma.pro.