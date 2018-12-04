Алексей Ягудин показал смешной образ Джульетты

Знаменитый российский фигурист Алексей Ягудин еще тот юморист. Ягудин переоделся в наряд Джульетты и записал забавный ролик. Супруга Ягудина - Татьяна Тотьмянина. Она каталась с Максимом Марининым и теперь продолжает выступать со своим партнером в ледовых шоу. Сейчас они играют Ромео и Джульетту.

Ягудин ответил на ироничные высказывания Плющенко

А супруг Тани записал юмористические сценки из закулисья ледового шоу, - сообщает teleprogramma.pro.

Алексей Ягудин пародирует: "Битый час жду Ромео, может он загулял?". "Кто это там уводит Ромео, самозванка" — обратился он к Тане в роли Джульетты. "Сердце Ромео в моих руках. Заходи после двенадцати, она в тыкву превратится", — обратился Ягудин к Максиму Маринину - Ромео.

Кстати, у Максима Маринина супруга - балерина.