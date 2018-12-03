Директор Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

Концертный директор певицы Софии Ротару Игорь Курилев рассказал о причинах, по которым артистка приняла решение отменить абсолютно все, даже ранее запланированные, свои выступления в России.

«Она не будет ни в каких программах в Москве сниматься в этом году. Нигде. Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события сейчас происходят между Украиной и Россией. Военное положение, границы закрыты», - заявил Игорь Курилев.

Ранее стало известно, что София Ротару отменила свое выступление на «Песне года», хотя была заявлена в списке выступающих. Артистка объяснила свое решение ситуацией в Керченском проливе, сообщает «Взгляд».