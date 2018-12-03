Депутат вышла на подиум в прозрачном платье без белья, показав свою открытость

Депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагуль Тасова неожиданно стала очень популярна в Интернете. Но пользователи обсуждают не ее инициативы, а ее формы.

Девушка вышла на подиум показа Fashion Night Astana в прозрачном платье без белья. На своей странице в социальной сети народная избранница опубликовала фото с обнаженной грудью, правда потом заменила его на более скромное. Но консервативно настроенная общественно уже заклеймила народную избранницу, осыпав красотку парламентария угрозами и проклятиями.

Хотя некоторые все же решили, что обнажившись, депутат решила наглядно продемонстрировать всю свою открытость и доступность для рядовых граждан и избирателей, что особенно важно в начале политической карьеры. Подробнее о том, чем еще знаменита Динагуль Тасова, а так же ее фото с модного показа публикует издание «СПИД-Инфо».