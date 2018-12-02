Шнуров ответил на критику Пригожина в стихах
2 декабря 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стихами ответил продюсеру Иосифу Пригожину, назвавшему "лохами" поклонников исполнителя за то, что они скандируют матерные песни Шнура.
Чтобы не прослыть последним лохом,
По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Будут слушать я теперь Валерию.
Там все чистенько, ну прям как в каземате,
И во славу, несомненно, божию.
У меня ж, как в жизни – мат на мате,
Да еще с моей пропитой рожею.
Пусть настигнет кара многократная.
Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.
Забираю все слова обратно я.
Пусть камыш здесь больше не колышется.