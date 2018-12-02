Шнуров ответил на критику Пригожина в стихах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стихами ответил продюсеру Иосифу Пригожину, назвавшему "лохами" поклонников исполнителя за то, что они скандируют матерные песни Шнура. Пригожин назвал поющих вместе со Шнуровым фанатов "лохами"

Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Будут слушать я теперь Валерию.

Там все чистенько, ну прям как в каземате,

И во славу, несомненно, божию.

У меня ж, как в жизни – мат на мате,

Да еще с моей пропитой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется.