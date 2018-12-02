Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал фанатов группы "Ленинград" из-за того, что они скандируют матерные песни вместе с Сергеем Шнуровым. Он считает, что за нецензурную брань со сцены надо увеличить штрафы.

"Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы…", - сказал продюсер в интервью "Говорит Москва". Пригожин высказал мнение, что за мат на публичных мероприятиях с целью "хайпа" нужно штрафовать не на пятьдесят тысяч рублей, а на десять миллионов.

Пригожин также высказался о ситуации с массовыми отменами выступлений исполнителей. По его мнению, эти инциденты могли быть придуманы продюсерами артистов для привлечения внимания.