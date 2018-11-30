52-летняя женщина назвала отцом ее будущих тройняшек Филиппа Киркорова
30 ноября 2018, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
52-летняя женщина, проживающая в квартире в самом центре Москвы, назвала отцом своих будущих тройняшек короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Светлана Сафиева примет участие в ток-шоу Андрея Малахова и расскажет об отношениях с известным артистом.
Говорят, что Светлана — давняя поклонница Филиппа и настойчиво преследует его много лет. Говорят, что про близкие отношения с Киркоровым она сочиняет.
Москвичка для подтверждения своих слов пригласит Малахова в свою квартиру, расположенную в доме в Брюсовом переулке. Сафиева уже готовит приданое для будущих тройняшек.
Женщина уже на сносях. До родов осталось совсем немного. Она хочет от Киркорова помощи, чтобы он оплатил роды в элитной клинике, например, и все необходимое для троих новорожденных. Будущая мама назвала сумму - 200 тысяч долларов.
По словам Светланы, "один малыш головочкой вверх, другой — вниз, и поперечный плод".
Есть ли старшие дети у женщины - пока неизвестно.
Филипп растит сына Мартина и дочь Аллу -Викторию.