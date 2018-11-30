Пугачева при первой встрече поняла, каким любовником будет Галкин

Самая главная звезда российского шоу-бизнеса Алла Пугачева счастлива в браке с юмористом Максимом Галкин. По признанию Примадонны, она с первой встречи поняла, что с этим мужчиной будет счастлива как женщина.

Алла Борисовна оценила, что первый шаг к будущему сближению сделал Максим, - сообщает Teleprogramma. Пугачева вспоминает, как смело молодой мужчина пригласил ее на танец. Она не влюбилась с первого взгляда, но "искра" пробежала. Примадонна откровенно рассказала, что во время танца у нее возникло неудержимое сексуальное влечение к юмористу.

По признанию Пугачевой, она сама от себя такого не ожидала, сообщается на сайте taini-zvezd.ru.

69-летняя Алла Борисовна считает, что любовные отношения должны быть регулярными, и у них с мужем в этом плане все в порядке.