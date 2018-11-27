Мария Шукшина и Алика Смехова поддержали призыв закрыть телепрограмму Малахова

В сети появилась петиция, призывающая закрыть телепрограммы "Пусть говорят" и "Прямой эфир", которые на соответственно на Первом канале ведет Дмитрий Борисов и на "России" Андрей Малахов. Призыв телезрителя поддержали знаменитости. Одной из первых откликнулась актриса Мария Шукшина.

В телепередачах Малахова и Борисова, и еще в "Ты не поверишь" на НТВ в последнее время частенько обсуждают членов семьи Марии Шукшиной. Сын Марии Макар стал "героем" после того, как девушка Фрея родила от него сына и рассказала подробности отношений с наследником знаменитой династии.

А тут еще и новости о свадьбе Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова дали повод для новых программ. "Спасибо за этот крик души! Я подписываю!" — объявила Мария Шукшина.

Актриса Алика Смехова тоже согласилась, что "пора прекратить эту порочную практику". Текст петиции опубликовало издание ProZvezd.info.