Анастасия Волочкова заинтриговала фото с новым возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова разместила в Инстаграм фото с обнимающим ее мужчиной, но прячущим свое лицо за артистку. 42-летняя Анастасия три месяца встречается с мужчиной, и он живет в ее доме. Но личность нового возлюбленного артистка пока не раскрыла.

В программе "Звезды сошлись" Волочкова заявила о ребенке. У Анастасии сейчас одна дочь - 13-летняя Ариадна. "Считаю, что такими вещами, как замужество и рождение ребенка, никогда нельзя шутить или делать ради пиара... Но недавно думала, что если у нас родится ребенок, это будет самый красивый человек", - высказала Анастасия.

Нового мужчина балерина пока даже прячем и объяснила почему: "Я берегу его от людских глаз, берегу нашу связь, потому что я уже обжигалась много раз". "Когда выставляешь напоказ, то отношения становятся недолговечными", — сообщает слова артистки StarHit.

"Анастасия, ну когда же вы покажете своего возлюбленного? Вся страна с нетерпением ждёт!" - просят поклонники.

А Волочкова пока только смеется: "Предновогодний Шива... Батман тандю или просто объятия.. Раздвигайте пальцами на андроидах.. Детали поближе.. Многие любят это делать".