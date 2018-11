На «Детском Евровидении-2018» победила 13-летняя полячка

На детском Евровидении, финал которого прошел сегодня в Минске, победила девочка из Польши. Победительнице 13 лет, ее имя Роксана Венгель. Россиянка Анна Филипчук заняла 10-е место.

Роксана Венгель на сцене конкурса исполнила композицию Anyone I Want To Be. Она победитель первого сезона The Voice Kids Poland. Как рассказала Роксана, сейчас она работает над своим дебютным альбомом.

В конкурсе участвовали представители 20 стран.