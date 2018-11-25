Актер Александр Пашутин дал рекомендации, как завлечь женщину

Актер Александр Пашутин дал рекомендации телеведущему Отару Кушанашвили, как правильно завлечь женщину. 75-летний народный артист рассекретил, как сохранить молодость.

По словам Пашутина, есть надо вкусно, но мало. И еще, что считает важным для долголетия актер, нельзя курить. Он не выкурил в своей жизни не одной сигареты.

По поводу знакомства и развития отношений с женщинами Александр Пашутин посоветовал Отару - многодетному отцу, кстати. Нельзя говорить даме: "Я хочу с тобой переспать". Мудрый актер советует сделать женщине следующее предложение: "Я хочу с вами поужинать и позавтракать".

Александр Пашутин женился трижды. У него во втором браке родилась дочь. В третьем браке - дочь приёмная. Дочери подарили мужчине семь внуков.

У 48-летнего Отара Кушанашвили было два законных брака. Каждая жена родила ему по двое детей. В отношениях журналиста с бизнес-леди Ольгой родились двое сыновей и дочь.