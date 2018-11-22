Олег Басилашвили борется с тяжелым заболеванием

Недавно стало известно, что заслуженный артист СССР Олег Басилашвили борется с одолевающей его серьезной болезнью. К проблемам с легкими и последствиям аварии в Санкт-Петербурге добавилась еще одна. Поклонники опасаются за здоровье Олега Басилашвили

Олега Валериановича одолевает неприятный недуг – тромбофлебит нижних конечностей (воспаление вены рядом с тромбом). К сожалению, медики ничем не могут помочь 84-летнему актеру, пишет Телепрограмма.

Врачи разводят руками и надеются на лучшее. Ведь, по прогнозам специалистов, если болезнь начнет прогрессировать, то Басилашвили придется ампутировать ногу. Но пока об этом речи не идет.

Вероятно, не зря поклонники, как ранее писали "Аргументы Недели", опасались за здоровье легендарного артиста после публикации телеведущим Игорем Верником недавних фото с Басилашвили.