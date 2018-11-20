Максим Галкин рассекретил конфликт с Александром Масляковым

Юморист Максим Галкин ведет несколько шоу на Первом канале, но в последнее время не появляется на КВНе. Оказывается, на то есть причина. У Галкина затяжной конфликт с легендарным ведущим КВН Александром Васильевичем Масляковым и его сыном. Резидент Comedy Соболев признался,что "семья Масляковых это телевизионная мафия"

Галкин рассекретил конфликт с Масляковыми в эфире YouTube-шоу рэпера Басты. По словам юмориста, у него случилась небольшая словесная перепалка с сыном ведущего КВНа Александра Маслякова Масляковым-младшим. Со слов Максима, это произошло давно. "В одном эфире Масляков-младший мне что-то сказал, я ему что-то ответил. Родители в итоге обиделись за него. А я ведь старших никак не трогал", — поделился Галкин. А сказал он сыну Маслякова то, что тот ничего не добился в жизни самостоятельно, ему помогла громкая фамилия. Галкин подчеркнул, что не собирался поругаться с семьей Александра Васильевича.

Максим удостоверился, что конфликт не "рассосался" на съемках, где он находился в качестве члена жюри. Галкин был строг к выступающим командам и, в итоге, получил за это выговор от Александра Васильевича, - сообщается на сайте 7days.ru.

У него состоялся с Масляковым-старшим неприятный диалог тет-а-тет. Теперь пародист не принимает участия в съемках КВНа. По словам Галкина, Александр Васильевич так на него наехал в антракте,якобы, там так не принято. "А я-то привык по-честному: не понравилось, вот и поставил «тройку»", — рассказал Максим. Галкин вновь подчеркнул, что у него нет никаких претензий к семье Маслякова, но им что-то не нравится.