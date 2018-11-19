Актриса Элизабет Хёрли опубликовала серию фото в бикини. Ей 53 года
19 ноября 2018, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Британская актриса Элизабет Хёрли опубликовала серию фото в бикини, порадовав своих поклонников.
53-летняя Элизабет Хёрли - актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер - воспитывает 16-летнего сына.
Пляжные фото знаменитой мамы сделал юноша. В комментариях к фото поклонники отмечают, что больше 35 лет ей никак не дашь - тонкая талия, плоский живот, длинные стройные ноги, пышная грудь.
По слухам, у Элизабет Херли роман с 48-летним итальянским бизнесменом Никколо Бараттьери ди Сан Петро.
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Нестареющая актриса известна по фильмам про Остина Пауэрса, "Сплетнице", "Мой любимый марсианин", "Хроники молодого Индианы Джонса"