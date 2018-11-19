Актриса Элизабет Хёрли опубликовала серию фото в бикини. Ей 53 года

Британская актриса Элизабет Хёрли опубликовала серию фото в бикини, порадовав своих поклонников.

53-летняя Элизабет Хёрли - актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер - воспитывает 16-летнего сына.

Пляжные фото знаменитой мамы сделал юноша. В комментариях к фото поклонники отмечают, что больше 35 лет ей никак не дашь - тонкая талия, плоский живот, длинные стройные ноги, пышная грудь.

По слухам, у Элизабет Херли роман с 48-летним итальянским бизнесменом Никколо Бараттьери ди Сан Петро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)8 Ноя 2018 в 11:05 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)4 Ноя 2018 в 2:33 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)5 Ноя 2018 в 12:11 PST

Нестареющая актриса известна по фильмам про Остина Пауэрса, "Сплетнице", "Мой любимый марсианин", "Хроники молодого Индианы Джонса"