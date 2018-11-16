Певица Елена Ваенга попала в больницу и опубликовала фото из клиники
16 ноября 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Елена Ваенга попала в больницу. Фото и видео из больничной палаты звезда шансона залила в Инстаграм. Поклонники певица серьезно запереживала за своего кумира. Даже плачут. "Уже который день душа не спокойна за вас.... и слезы... и переживания нереальные", - признаются подписчики Ваенги.
В больнице певицу навещают и родные люди, и музыканты из ее коллектива. Мама артистки и сын Ваня даже станцевали и спели для Елены, только бы она поскорее поправилась.
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А гитариста Валеру Лена попросила приехать к ней и поиграть. И музыка подняла певицу. "...я не думала что так бывает...... я запела.... плакала и пела и становилось странно легче", - поделилась Ваенга.
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