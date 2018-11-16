Брак между Петросяном и Степаненко официально расторгнут
16 ноября 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 16 ноября, стало известно, что брак знаменитых юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально расторгнут. Соответствующее решение принял Хамовнический суд Москвы.
Эту информацию сегодня предоставил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин, который уточнил, что судья удовлетворил требование его клиента о расторжении брака. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова юриста, Елена Степаненко всячески затягивала данный процесс.
"Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", – подчеркнул Жорин и заметил, что считает это маленькой, но весомой победой.
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