Брак между Петросяном и Степаненко официально расторгнут

Утром в пятницу, 16 ноября, стало известно, что брак знаменитых юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально расторгнут. Соответствующее решение принял Хамовнический суд Москвы.

Эту информацию сегодня предоставил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин, который уточнил, что судья удовлетворил требование его клиента о расторжении брака. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова юриста, Елена Степаненко всячески затягивала данный процесс.

"Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", – подчеркнул Жорин и заметил, что считает это маленькой, но весомой победой.