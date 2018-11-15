Нюша растрогала поклонников новым фото новорожденной дочки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) растрогала поклонников новым фото новорожденной дочки. Нюша родила первенца несколько дней назад. Первое фото малышки появилось из больничой палаты.

На родах присутствовал муж певицы Игорь Сивов. Счастливые родители любовались ушками, глазками, ручками, ножками, ноготками своей родной крошечки.

На втором фото Нюша показала коляску, в которой спит ее дочка. Как большинство селебрити, личико малышки артистка не показывает. А умильно фото спящей девочки, на котором видны пяточки и пальчики ножек, растрогало поклонников певицы. "Вот оно счастье... Нет его слаще", "Милота", "Ножки малыша", "Какие миленькие маленькие ножки", - пишут в комментариях.

Нюша пока не призналась, как они с мужем назвали дочку.