Кейт Миддлтон скопировала образ леди Ди для семейного фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон примерила образ покойной матери своего мужа, принцессы Дианы, во время фотосессии, организованной в честь дня рождения принца Чарльза, выбрав похожий наряд.

На снимке, мгновенно разошедшемся по Сети, Кейт держит на руках принца Луи (Prince Louis). Сама же герцогиня облачена в темно-синее платье в горошек с белым воротничком.

Пользователи не могли не отметить сходства выбранного туалета с образом леди Ди (так англичане привыкли называть обожаемую ими покойную принцессу Диану, мать принца Уильяма).

Поклонники королевской семьи сочли, что таким образом Кейт Миддлтон решила отдать дань уважения принцессе, погибшей в загадочной автокатастрофе, потрясшей весь мир.















