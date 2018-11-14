Кейт Миддлтон скопировала образ леди Ди для семейного фото
14 ноября 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон примерила образ покойной матери своего мужа, принцессы Дианы, во время фотосессии, организованной в честь дня рождения принца Чарльза, выбрав похожий наряд.
На снимке, мгновенно разошедшемся по Сети, Кейт держит на руках принца Луи (Prince Louis). Сама же герцогиня облачена в темно-синее платье в горошек с белым воротничком.
Пользователи не могли не отметить сходства выбранного туалета с образом леди Ди (так англичане привыкли называть обожаемую ими покойную принцессу Диану, мать принца Уильяма).
Поклонники королевской семьи сочли, что таким образом Кейт Миддлтон решила отдать дань уважения принцессе, погибшей в загадочной автокатастрофе, потрясшей весь мир.
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