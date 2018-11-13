Анатолий Белый благодарен за все, чему его научила Марина Голуб

Актриса Марина Голуб и актер Анатолий Белый. Голуб была старше Белого на 15 лет. Они были счастливы в браке 12 лет. Во время жизни с Мариной карьера Анатолия пошла в гору. Для Марины уход мужа был шоком и болью. Актеры работали в одном театре, и встреч невозможно было не избежать.

Расставание произошло после того, как Белый полюбил другую женщину. Новая возлюбленная актера родила ему двоих детей. Они прожили несколько лет вместе и только тогда он женился на Инессе.

Анатолий Белый никогда не забудет первую жену. Он всегда будет признателен Марине Голуб за те 12 лет, которые они прожили в браке, - сообщает teleprogramma.pro.

Анатолий Белый поделился своими сокровенными мыслями с ведущим ток-шоу "Судьба человека" Борисом Корчевниковым. "Это страница моего становления: и мужского, и профессионального", – говорит о жизни с Мариной Голуб актер. Белый говорит, что всегда будет признателен бывшей жене за годы, которые они прожили в браке. По его признанию, за годы жизни с Голуб он многому научился и как человек, и как актер.

Марина Голуб трагически погибла. Она разбилась в ДТП. Известие о гибели некогда любимой женщины стало для актера огромным ударом. "Огромное уважение и благодарность к этому человеку я сохраняю до сих пор... Мы прожили вместе 12 лет. И это очень важная и мощная страница моей жизни. Это история моего становления и как мужчины, и как творческого человека. И то, что эта история так неожиданно закончилась уходом Марины, совершенно преждевременным — это для меня вечная рана", - сказал Белый.