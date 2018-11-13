Актер Александр Семчев сбросил 40 килограммов
13 ноября 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский актер Александр Семчев сбросил 40 килограммов. Поклонники считают, что изменения во внешности артиста очень заметны на недавних фотографиях, которые появились в социальной сети.
Александр решил успокоить своих почитателей и признался, что действительно похудел, но не из-за какой-либо болезни. По словам актера, все дело в правильном питании – он отказался от жареного и мучного. В беседе со "СтарХитом" Семчев отметил, что ест часто, но маленькими порциями размером с кулак.
Артист уточнил, что в первую очередь сбрасывает вес для самого себя и лишь во вторую очередь – для работы. Отметим, что раньше вес Александра Семчева составлял около 200 килограммов.
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