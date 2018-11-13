Анфиса Чехова, сбросившая 25 килограммов, продолжает худеть

Известная телеведущая Анфиса Чехова за последние два года сбросила 25 килограммов лишнего веса и продолжает худеть. Поклонники знаменитости восхищены силой воли женщины и ее изящной фигурой.

Оказалось, что Чехова научилась принимать и любить себя в любом весе, после чего и начала терять килограммы. Конечно, Анфиса придерживается некоторых принципов в питании, в частности, не ест сахар. Кроме того, она занимается йогой, передает teleprogramma.pro.

Недавно телеведущая опубликовала снимок из балетного зала, на котором она запечатлена в спортивном купальнике и пачке. Этот наряд подчеркивает стройные ноги Чеховой и ее тонкую талию. Фанаты также отметили, что у Анфисы прекрасная растяжка.