Анфиса Чехова, сбросившая 25 килограммов, продолжает худеть
13 ноября 2018, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Анфиса Чехова за последние два года сбросила 25 килограммов лишнего веса и продолжает худеть. Поклонники знаменитости восхищены силой воли женщины и ее изящной фигурой.
Оказалось, что Чехова научилась принимать и любить себя в любом весе, после чего и начала терять килограммы. Конечно, Анфиса придерживается некоторых принципов в питании, в частности, не ест сахар. Кроме того, она занимается йогой, передает teleprogramma.pro.
Недавно телеведущая опубликовала снимок из балетного зала, на котором она запечатлена в спортивном купальнике и пачке. Этот наряд подчеркивает стройные ноги Чеховой и ее тонкую талию. Фанаты также отметили, что у Анфисы прекрасная растяжка.
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