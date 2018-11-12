Алла Пугачева опубликовала новое забавное видео увлечения дочки Лизы
12 ноября 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева и Максим Галкин с удовольствием делятся со своими поклонниками фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлены их дети - двойняшки Лиза и Гарри. Детям исполнилось по пять лет. Малыши изучают языки, учатся читать и рисовать, плавают. Алла Борисовна показала фанатам, как Лиза крутит обруч.
Надо отметить, что у дочки Пугачевой упражнение с обручем выполнить получилось. Лизе и самой понравилось, судя по поднятому вверх большому пальчику. Алла Борисовна знает: "Если долго мучиться,что-нибудь получится".
У двойняшек Пугачевой и Галкина уже много поклонников. "Что Лиза только не умеет... Талант", "Фигуру с детства бережёт, мамина гордость", - пишут в комментариях.
Гарри и Лиза учат французский с преподавателем. Лиза - усидчивая, Гарри - не очень.
Кстати, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория занимается художественной гимнастикой.
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