Алла Пугачева опубликовала новое забавное видео увлечения дочки Лизы

Алла Пугачева и Максим Галкин с удовольствием делятся со своими поклонниками фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлены их дети - двойняшки Лиза и Гарри. Детям исполнилось по пять лет. Малыши изучают языки, учатся читать и рисовать, плавают. Алла Борисовна показала фанатам, как Лиза крутит обруч.

Пугачева показала подросших Лизу и Гарри

Надо отметить, что у дочки Пугачевой упражнение с обручем выполнить получилось. Лизе и самой понравилось, судя по поднятому вверх большому пальчику. Алла Борисовна знает: "Если долго мучиться,что-нибудь получится".

У двойняшек Пугачевой и Галкина уже много поклонников. "Что Лиза только не умеет... Талант", "Фигуру с детства бережёт, мамина гордость", - пишут в комментариях.

Гарри и Лиза учат французский с преподавателем. Лиза - усидчивая, Гарри - не очень.

Кстати, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория занимается художественной гимнастикой.