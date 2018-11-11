Актриса и модель Кейт Аптон родила первенца. Американская модель в 2018 году признана самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала «Maxim». Аптон вышла замуж за бейсболиста Джастина Верландера осенью 2017 года.

Теперь, спустя несколько месяцев, супруг самой сексуальной красавицы в мире сообщил о прибавлении в семействе. У пары 7 ноября родилась дочь. Джастин Верландер оповестил о важном событии в жизни в соцсети Инстаграм.

Девочку назвали Женевьева Аптон Верландер. "Добро пожаловать в мир, Женевьева Аптон Верландер. Ты украла мое сердце в первую же секунду, как я тебя встретил", — написал радостный отец и счастливый муж. Джастин Верландер опубликовал первое фото малышки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Verlander (@justinverlander)10 Ноя 2018 в 3:55 PST

"Каждый день ты вдохновляешь меня стать лучше. Ты такая сильная женщина, но все равно очень заботливая. Ты отстаиваешь то, во что веришь. Ты так же прекрасна внутри, как и снаружи. Ты первое, что я хочу видеть каждое утро до конца своей жизни", - сказал Джастин любимой в день их свадьбы.