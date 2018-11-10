Певица Алена Свиридова, обладательница премии за «лучший женский образ на эстраде» рассказала о том, почему ей неуютно в современном мире шоу-бизнеса, где каждый норовит спеть о сексе, причем все приукрашивая настолько, что понимаешь – весь запал и романтика остались на сцене.

«Сейчас же царит «центропупизм»: мол, я придумал песню о своем половом акте и это очень круто. Но в песне все обычно гораздо круче, чем есть на самом деле. Когда мужики говорят, какие они крутые в половом акте, то в действительности обычно — полный ноль. А те, которые на сама деле крутые, помалкивают и делают свое дело», - рассказала певица.

А вот самой Свиридовой петь о сексе уже не интересно, в тому же , заходя на музыкальные сайты, певица понимает, что уже и не знает никого из молодых исполнителей, да и их творчество от нее очень далеко. «Ни петь, ни слушать не интересно, если говорить о каких-то прямолинейных выражениях, как это сейчас модно. Лирика и романтика — все-таки сублимация чувств, эмоций, настроений, страстей, где, конечно, многое подразумевается, но на уровне творческого, художественного осмысления. Иногда аллегория или метафора бывают убойнее иной пошлой откровенности», - цитирует артистку издание «СПИД-Инфо».

Недавно Алена вновь взяла в руки гитару, выпустила полуаккустический альбом и сняла клип на песню «Травушка». «Это история о восхождении трёх юных душ на вершину себя. Наши героини идут на вершину скалы, чтобы оставить жизнь, которая успела их ранить. Но пройдя нелёгкий путь, девушки обретают себя, подруг и желание жить», - говорит звезда. Клип Свиридовой смотрится как вызов и провокация, хотя на самом деле он несет в себе глубокий смысл. Ведь совершенно нетипично для сегодняшней эстрады серьезно говорить о подростковых проблемах.