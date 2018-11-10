Лена Темникова раскрыла правду о своем здоровье

Певица Елена Темникова раскрыла правду о своем здоровье. Артистке пришлось объясниться после того, как в СМИ написали про нее ложную информацию. Темникова опубликовала в Инстаграм свое фото и рассказала, что "около месяца назад в различных телеграмм каналах и пабликах обсуждали тему резко появившихся у нее проблем с кожей на лице".

И появилась версия, что Лена потребляет запрещенные вещества. Из-за этой информации сильно расстроилась мама Тимниковой. А слезы самого родного человека для певицы - большая боль. Вот Лена и объяснила, что же происходит с ее здоровьем на самом деле.

"У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть...", - рассказала Темникова и продолжида: "С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной.

Со мной профессора и врачи (в Москве и в Швейцарии). Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо. Обещаю".