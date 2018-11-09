Мать двоих детей Елена Исинбаева показала идеальные ноги в мини-шортах

Российская спортсменка Елена Исинбаева, которая во второй раз стала матерью чуть меньше года назад, показала идеальные ноги в мини-шортах. Стройность 36-летней женщины восхитила ее поклонников.

Елена в течение беременности и после родов правильно питалась и занималась спортом. Именно поэтому спортсменка сейчас может носить облегающие или короткие наряды, передает teleprogramma.pro.

На недавней видеозаписи можно увидеть, как Исинбаева позирует на яхте в майке и мини-шортах, которые подчеркивают стройные ноги женщины. Многие отметили, что мать двоих детей выглядит просто прекрасно и буквально светится от счастья.

Напомним, Елена Исинбаева и ее супруг Никита Петинов воспитывают дочь Еву и сына Добрыню.