Мать двоих детей Елена Исинбаева показала идеальные ноги в мини-шортах
9 ноября 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Российская спортсменка Елена Исинбаева, которая во второй раз стала матерью чуть меньше года назад, показала идеальные ноги в мини-шортах. Стройность 36-летней женщины восхитила ее поклонников.
Елена в течение беременности и после родов правильно питалась и занималась спортом. Именно поэтому спортсменка сейчас может носить облегающие или короткие наряды, передает teleprogramma.pro.
На недавней видеозаписи можно увидеть, как Исинбаева позирует на яхте в майке и мини-шортах, которые подчеркивают стройные ноги женщины. Многие отметили, что мать двоих детей выглядит просто прекрасно и буквально светится от счастья.
Напомним, Елена Исинбаева и ее супруг Никита Петинов воспитывают дочь Еву и сына Добрыню.
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