Стройность 55-летней Ингеборги Дапкунайте восхитила поклонников
9 ноября 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Известная актриса Ингеборга Дапкунайте, которой в январе исполнится 56 лет, поразила поклонников своим юным видом и стройностью. Точеная фигура и изящество артистки привели фанатов в восторг.
На новом снимке Дапкунайте запечатлена вместе с Еленой Летучей, которая также находится в превосходной форме. 55-летняя актриса в свободной блузке с поясом, который подчеркнул ее тонкую талию, выглядит едва ли не ровесницей 39-летней телеведущей, передает teleprogramma.pro.
Пользователи сети гадают, придерживается ли Ингеборга Дапкунайте особой диеты, или подобное строение тела – это генетическая удача. Многие отметили, что актриса является "женщиной-мечтой".
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