Стройность 55-летней Ингеборги Дапкунайте восхитила поклонников

Известная актриса Ингеборга Дапкунайте, которой в январе исполнится 56 лет, поразила поклонников своим юным видом и стройностью. Точеная фигура и изящество артистки привели фанатов в восторг.

На новом снимке Дапкунайте запечатлена вместе с Еленой Летучей, которая также находится в превосходной форме. 55-летняя актриса в свободной блузке с поясом, который подчеркнул ее тонкую талию, выглядит едва ли не ровесницей 39-летней телеведущей, передает teleprogramma.pro.

Пользователи сети гадают, придерживается ли Ингеборга Дапкунайте особой диеты, или подобное строение тела – это генетическая удача. Многие отметили, что актриса является "женщиной-мечтой".