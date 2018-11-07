Актрису Екатерину Климову приняли за девушку-студентку

Актрису Екатерину Климову, которой уже исполнилось 40 лет и воспитывающую четверых детей, приняли за девушку-студентку. Кате Климовой всегда достается много комплиментов и аплодисментов. Гела Месхи про слухи о разводе с Катей Климовой: "Мы не разводимся"

Актриса опубликовала свое фото не на сцене, а из зрительного зала. Оказывается, есть у нее такая мечта - "посмотреть из зала на себя как зритель". На фото Катя с распущенными волосами, в очках в модной оправе и в стильном комбинезоне. "Девушка, студентка первый раз в театре перед спектаклем. Такое впечатление", - прокомментировали снимок актрисы поклонники.

Действительно, Катя выглядит немного старше, чем ее старшая 16-летняя дочь-красавица Лиза.

После Лизы У Екатерины родились двое сыновей. Их отец - актер Игорь Петренко.

Младшей дочке Климовой Бэллочке сейчас три года. Эту дочку Екатерина родила в браке с актером Гелой Месхе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)5 Ноя 2018 в 11:51 PST