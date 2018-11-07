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Актрису Екатерину Климову приняли за девушку-студентку

7 ноября 2018, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Актрису Екатерину Климову приняли за девушку-студентку
фото: pixabay.com

Актрису Екатерину Климову, которой уже исполнилось 40 лет и воспитывающую четверых детей, приняли за девушку-студентку. Кате Климовой всегда достается много комплиментов и аплодисментов. 

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Актриса опубликовала свое фото не на сцене, а из зрительного зала. Оказывается, есть у нее такая мечта - "посмотреть из зала на себя как зритель". На фото Катя с распущенными волосами, в очках в модной оправе и в стильном комбинезоне. "Девушка, студентка первый раз в театре перед спектаклем. Такое впечатление", - прокомментировали снимок актрисы поклонники.
Действительно, Катя выглядит немного старше, чем ее старшая 16-летняя дочь-красавица Лиза.
После Лизы У Екатерины родились двое сыновей. Их отец - актер Игорь Петренко.
Младшей дочке Климовой Бэллочке сейчас три года. Эту дочку Екатерина родила в браке с актером Гелой Месхе.

 

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)5 Ноя 2018 в 11:51 PST

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)6 Окт 2018 в 7:14 PDT

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