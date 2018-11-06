Поклонники Аллы Пугачевой считают, что Примадонна говорит такие мудрые вещи, что ее можно сравнить с Фаиной Раневской. "Ваши фразы будут крылатые", - пророчат фанаты знаменитой певицы. Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста

Алла Борисовна опубликовала в Инстаграм свое архивное интервью, которое активно обсуждают ее подписчики. Пугачева призналась, почему она всегда стремилась поддерживать имидж легкомысленной и взбалмошной женщины. "Я боюсь интервью, где я могу показаться умной. А я же не глупая женщина и скрыть это безумно сложно", - рассказала Пугачева много лет назад.

Возможно, Алла Пугачева сделала открытие как стать успешной в шоу-бизнесе.

"Потому что, как только я покажу себя умной, – все, заговорят: "Что-то она глупую песню какую-то спела". То есть, все мои песни вдруг начинают глупеть", — делилась Пугачева на встречах с поклонниками.

"Вы, Алла Борисовна, чем то становитесь похожи на Фаину Раневскую. Ваши фразы будут крылатые ...", - пишут в комментариях.