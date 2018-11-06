Пугачева сделала открытие, как стать успешной в шоу-бизнесе?
Примадонну сравнили с Фаиной Раневской
6 ноября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Аллы Пугачевой считают, что Примадонна говорит такие мудрые вещи, что ее можно сравнить с Фаиной Раневской. "Ваши фразы будут крылатые", - пророчат фанаты знаменитой певицы.
Алла Борисовна опубликовала в Инстаграм свое архивное интервью, которое активно обсуждают ее подписчики. Пугачева призналась, почему она всегда стремилась поддерживать имидж легкомысленной и взбалмошной женщины. "Я боюсь интервью, где я могу показаться умной. А я же не глупая женщина и скрыть это безумно сложно", - рассказала Пугачева много лет назад.
Возможно, Алла Пугачева сделала открытие как стать успешной в шоу-бизнесе.
"Потому что, как только я покажу себя умной, – все, заговорят: "Что-то она глупую песню какую-то спела". То есть, все мои песни вдруг начинают глупеть", — делилась Пугачева на встречах с поклонниками.
"Вы, Алла Борисовна, чем то становитесь похожи на Фаину Раневскую. Ваши фразы будут крылатые ...", - пишут в комментариях.
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