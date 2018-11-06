Известная актриса Эвелина Бледанс растрогала поклонников видеозаписью, на которой ее младший сын Семен исполняет песню, которую самостоятельно написал. Композиция получила название "Про мамочку".

Артистка отметила, что сейчас работает в Крыму, а за ее младшим сыном присматривает его отец Александр Семин. Мальчик решил порадовать маму и написал песню, в которой повторяются слова о том, как сильно он ее любит. Папа Семена подыграл ребенку на гитаре. Получилась очень трогательная композиция, которую оценили все фанаты Эвелины.

Отметим, что родители очень много занимаются своим "особенным" сыном. Их усилия не прошли даром – мальчик к своим шести годам умеет очень многое и постоянно развивается.