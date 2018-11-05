Татьяна Васильева продолжит ездить в метро после травмы

Актриса театра и кино Татьяна Васильева, на днях получившая травму головы в московском метрополитене, рассказала, что не перестанет пользоваться подземкой, потому что иначе никуда не успеет. У Татьяны Васильевой травма головы после поездки в метро

На днях актрису ударило по голове закрывающимися дверями вагона метропоезда на станции «Таганская». Васильева торопилась в театр, поэтому не сразу обратилась к медикам, но позже ей пришлось пройти обследование в НИИ Склифосовского. К счастью, врачи не обнаружили серьезных повреждений.

«Я шокирована тем, что со мной случилось, но я каждый день пользуюсь метро, без него ничего не успеваю. Не могу себе позволить тратить время на автомобильные пробки», - рассказала Татьяна Васильева. Поклонники переживают за актрису и напоминают ей о необходимости соблюдать осторожность, пишет «Телепрограмма».