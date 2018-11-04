СМИ утверждают, что у "иванушки" Олега Яковлева есть внебрачный ребенок
4 ноября 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о том, что у ныне покойного солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева есть внебрачный сын. Согласно некоторым данным, молодому человеку уже двадцать лет.
Элина Мазур, которая представляет в споре за наследство интересы семьи музыканта, утверждает, что Яковлев регулярно общался со своим ребенком. Как отмечает "7 Дней", мужчина встречался с девушкой по имени Татьяна, когда ему было 28 лет. Именно она родила ему сына. По словам Мазур, мальчик, родившийся в 1998 году, записан в документах как Яковлев Игорь Олегович.
Согласно последней информации, существует множество фотографий, на которых "иванушка" запечатлен вместе с ребенком. Более того, Элина Мазур утверждает, что артист постоянно помогал своей бывшей возлюбленной и ребенку. Вдова Олега Яковлева пока никак не прокомментировала эти данные.
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