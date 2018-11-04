Музыкант, композитор и непревзойденный мастер игры на древнем армянском инструменте дудуке Дживан Гаспарян рассказал о любимом инструменте, творчестве и своем отношении к жизни.

Дудук музыкант впервые услышал, когда ему было семь лет. Тогда в Армении открылся кинотеатр «Москва». Там показывали немые фильмы, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv. Тогда пришли трое дудукистов. Они сидели на первом ряду и играли. Гаспарян подошел к одному мастеру и попросил у него дудук.

"Я почти ничего не вижу. Я закрываю глаза и играю. Кто как сидит, как смотрит – это мне не важно. Музыкант так и должен делать – собраться и играть", - рассказал он.