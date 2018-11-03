Лидия Федосеева-Шукшина передарила квартиру в Финляндии внучке

У актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной появилась названная дочь Вера Рейникайнен, которая подарила ей квартиру в Финляндии в небольшом городке. Квартира небольшая, но Лидия Николаевна - уроженка Ленинграда - очень комфортно там себя чувствует, ей хорошо подходит климат.

В этом году в звездном семействе произошло несколько историй, получивших общественный резонанс. У Лидии Федосеевой-Шукшиной родился правнук. Отцом стал ее внук, старший сын средней дочери Марии Шукшиной. Девушка из Барнаула заявила, что она пару недель пожила с Макаром Касаткиным и забеременела. Фрея из Барнаула родила сына. Но оказалась, что у нее есть еще дочь. Мария Шукшина предложила отдать мальчика им. Фрея не согласилась.

Фрею поддерживала младшая дочь Шукшиных Ольга. Ольга ранее жаловалась, что ее сына бабушка Лидия Николаевна не пускает в четырехкомнатную квартиру в Москве. И рассказала, что ее племянница скрыла продажу квартиры в Петербурге.

Вдова Василия Шукшина хочет, чтобы у ее детей не было никаких разногласий. В программе "Эксклюзив" собрались мать и дочери Шукшины. Приехала и Вера Рейникайнен, подарившая квартиру Лидии Николаевне.

Вера рассказала, что потеряла свою мамочку, которая была такая же добрая, как Лида. Она рассказала об актрисе своему мужу. Он предложил, что если Вера не успела свою маму перевезти в Финляндию, тогда надо подарить квартиру женщине, которая стала названной мамой. И супруги подарили Лидии Николаевне квартиру. И теперь Вера узнала, что квартира уже принадлежит внучке Лидии Ане.

Жительница Финляндии считает, что это неправильно. Вера Рейникайнен думает, что если теперь квартира Анина, то Федосеева-Шукшина не сможет в нее приезжать. "Ведь это подарок Лиде. Хотелось бы, чтобы она приезжала туда, когда захочет и жила там, как владелица. А если она принадлежит внучке, а бабушка захочет поехать, то не сможет", - сказала Вера.