Сергей Мазаев рассказал, как попал в клинику из-за пагубной зависимости

Сергей Мазаев признался, что полгода назад из-за проблем в семье и на работе снова стал употреблять наркотики после долгого перерыва. В течение месяца ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике.

Мазаев говорит, что его спасли друзья. Николай Фоменко, увидев его в плачевном состоянии, позвонил Федору Бондарчуку, «который знает, что это такое», по словам Мазаева. Тот нашел знакомого врача и на следующий день Коля уговорил меня лечь в клинику.

Мазаев в шоу «Секрет на миллион» рассказал о капельницах, занятиях с психологом, йогой, про самоанализ. «Через 28 дней я вышел оттуда другим человеком, выздоровевшим», — отметил Мазаев.

При этом он считает, что для него хуже всего алкогольная зависимость: «Я пробовал практически все, что существует, и от всего, кроме алкоголя, я освободился сам».