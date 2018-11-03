Почему Вера Брежнева сделала подарок на юбилей Меладзе ночью

Музыкант Константин Меладзе рассказал, что его супруга певица Вера Брежнева умеет делать невероятные подарки. По признанию Меладзе-старшего, Вера устроила ему такой сюрприз, что у него и гостей вечеринки по поводу его 55-летния, выступили слезы на глазах, и все вспоминают о подарке Брежневой уже несколько месяцев.

День рождения Константина отмечали семьей, дома. Оказывается, музыкант, продюсер группы "ВИА Гра" не любит мест, где собирается много народа. Проще - не любит посещать концерты, тусовки. А очень нравится Константину Меладзе творчество Бориса Гребенщикова.

В день рождения Вера, как вспоминает Константин, вечером предложила ему закрыть "глазки" и подвела к окну. Когда он открыл "глазки" - увидел перед домом огромный грузовик. Сверкали огни и лилась музыка. Пели одну из песен Валерия. Он присмотрелся - поет сам БГ со своим музыкантами.

По признанию Меладзе, это был невероятный подарок. Вера заранее все продумала и пригласила Бориса Гребенщикова.

Как рассказал Константин в вечерней субботней программе Первого канала, было так трогательно, что прослезились все. И вместе с Гребенщиковым продолжили застолье.