Алсу удивила зрителей, исполнив хиты русского рока
3 ноября 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Российская певица, актриса и телеведущая Алсу по праву считается одной из самых женственных представительниц отечественной эстрады. И эта хрупкая барышня удивила, спев хиты русского рока.
Алсу недавно стала гостьей программы Ивана Урганта. В рамках рубрики «Мой ласковый и нежный рок» Иван предложил своей гостье спеть хиты легендарных представителей русского рока – «Черный пес Петербург» Юрия Шевчука, «Все идет по плану» Егора Летова и «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева.
Зрители оценили нетривиальное исполнение известных композиций бурными аплодисментами, а Иван Ургант признался, что еще никогда ему так не хотелось «размахивать черными анархистскими знаменами».
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