Алсу удивила зрителей, исполнив хиты русского рока

Российская певица, актриса и телеведущая Алсу по праву считается одной из самых женственных представительниц отечественной эстрады. И эта хрупкая барышня удивила, спев хиты русского рока.

Алсу недавно стала гостьей программы Ивана Урганта. В рамках рубрики «Мой ласковый и нежный рок» Иван предложил своей гостье спеть хиты легендарных представителей русского рока – «Черный пес Петербург» Юрия Шевчука, «Все идет по плану» Егора Летова и «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева.

Зрители оценили нетривиальное исполнение известных композиций бурными аплодисментами, а Иван Ургант признался, что еще никогда ему так не хотелось «размахивать черными анархистскими знаменами».