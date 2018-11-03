Знаменитости как дети, или самый забавный котюм звезд на Хэллоуин - 2018

Мировые знаменитости, отмечая Хэллоуин, стараются показать себя во всей красе и перещеголять друг друга смелыми и креативными нарядами. Можно выбрать любой образ и быть самым забавным или ужасным.

А можно вложить в своей образ немало фантазии и, конечно, денег и удерживать пальму первенства, как это делает немецкая моделью Хайди Клум. Она из года в год подтверждает звание королевы Хэллоуина и поднимает планку для тех, кто попробует с ней тягаться. На этот раз она на пару с гитаристом Томом Каулитца появилась в невероятном образе принцессы Фионы под руку со Шреком.

Дженнифер Гарнер очень удался образ ведьмочкой из страны Оз Роберт Дауни неплохо смотрелся в костюме скелета, из Рианны получилась очень милая и экстравагантная зомби, а вот Мэрайя Кери решила не заморачиваться и облачилась в традиционный наряд сексапильной медсестрички. Примерять чужие личины у звезд получается настолько хорошо, что иногда совсем не просто узнать кумира под той или иной маской. А чтобы вы не промахнулись, издание «СПИД-Инфо» в видеоролике на своей странице в Instagram просто подписало, кто есть кто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ????????????????????-???????????????? (@speed.info)2 Ноя 2018 в 11:03 PDT

Особо отличилось на это раз семейство Кардашьян, правда вовсе не оригинальностью костюмов. Да им и стараться не нужно, откровенные наряды и пышные формы всегда в цене. В этом году сестры решили нарядиться в одном стиле и примерили образы моделей шоу Victoria’s Secret