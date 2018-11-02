Екатерина Стриженова похудела и похвасталась успехами в растяжке
2 ноября 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Екатерина Стриженова недавно приступила к спортивным занятиям с тренером и уже хвастается результатами в соцсети. Женщина не только похудела, но также существенно улучшила растяжку.
На одном из последних снимков, которые Екатерина опубликовала на своей страничке в Instagram, можно увидеть, как она закинула ногу на тренажер и достала лбом колена. Многие отметили, что для своих пятидесяти лет Стриженова находится в превосходной физической форме.
Сама телеведущая признается, что не испытывает никакой радости и эйфории от физических нагрузок и каждый раз хочет бросить занятия, однако хорошая фигура просто так не достается.
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