Екатерина Стриженова похудела и похвасталась успехами в растяжке

Телеведущая Екатерина Стриженова недавно приступила к спортивным занятиям с тренером и уже хвастается результатами в соцсети. Женщина не только похудела, но также существенно улучшила растяжку.

На одном из последних снимков, которые Екатерина опубликовала на своей страничке в Instagram, можно увидеть, как она закинула ногу на тренажер и достала лбом колена. Многие отметили, что для своих пятидесяти лет Стриженова находится в превосходной физической форме.

Сама телеведущая признается, что не испытывает никакой радости и эйфории от физических нагрузок и каждый раз хочет бросить занятия, однако хорошая фигура просто так не достается.