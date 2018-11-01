В сети появилось фото беременной Елизаветы Боярской
1 ноября 2018, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
Семья актрисы Елизаветы Боярской не скрывает, что в семействе ожидается прибавление к Новому году.
Актриса носит под сердцем второго ребенка. Боярская уже не играет в спектаклях, но в свет, "на публику", ей приходится выходить.
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Елизавета Боярская является лицом бренда ювелирных украшений. Презентация новой коллекции прошла в конце октября в Москве, и актриса не смогла пропустить это мероприятие, - сообщает teleprogramma.pro. Беременность скрыть уже невозможно.
Актриса вышла в свет в свободном черном платье и красном пальто, которые подчеркнули изменившуюся фигуру будущей мамы, и с красивой вечерней прической. Поклонники оценили, как шикарно выглядит беременная актриса.
Надо отметить, что сама Лиза Боярская "беременных" фото не показывает. Сын Лизы и актера Максима Матвеева Андрей ждет братика. А Елизавета признается, что с таким прекрасным мужем и отцом как Максим, можно рожать еще. Но в декрете актриса не задержится.
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