В сети появилось фото беременной Елизаветы Боярской

Семья актрисы Елизаветы Боярской не скрывает, что в семействе ожидается прибавление к Новому году.

Актриса носит под сердцем второго ребенка. Боярская уже не играет в спектаклях, но в свет, "на публику", ей приходится выходить. Известная актриса раскрыла дату родов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Migachyova (@olgamigachyova)30 Окт 2018 в 2:41 PDT

Елизавета Боярская является лицом бренда ювелирных украшений. Презентация новой коллекции прошла в конце октября в Москве, и актриса не смогла пропустить это мероприятие, - сообщает teleprogramma.pro. Беременность скрыть уже невозможно.

Актриса вышла в свет в свободном черном платье и красном пальто, которые подчеркнули изменившуюся фигуру будущей мамы, и с красивой вечерней прической. Поклонники оценили, как шикарно выглядит беременная актриса.

Надо отметить, что сама Лиза Боярская "беременных" фото не показывает. Сын Лизы и актера Максима Матвеева Андрей ждет братика. А Елизавета признается, что с таким прекрасным мужем и отцом как Максим, можно рожать еще. Но в декрете актриса не задержится.