Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась поклонникам букетом роз от загадочного "М". Фолловеры неоднозначно отнеслись к фотографии и подписи, размещенным в Instagram дивы.

"А у меня сегодня пусть маленький, но очень романтический праздник", - рассказала балерина своим подписчикам в популярной социальной сети в качестве комментария к фотоснимку с цветами.

По ее словам, за последний месяц она испытала столько "полноты чувств, радости, любви, внимания, теплоты" и еще многих других эмоций, которые некоторым не посчастливилось пережить и за всю жизнь.

Балерина поблагодарила за все эти чувства, а также за букет крупных белых роз некоего таинственного "М" и пообещала непременно сберечь подаренные ей цветы, "как и эти чувства".

В комментариях под снимком подписчики озадачились, зачем танцовщица упомянула в подписи название салона цветов. Кто-то воспринял это как рекламу, другие сочли, что букет Анастасия подарила сама себе.



