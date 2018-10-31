Анастасия Волочкова похвастала цветами "от таинственного ухажера"
31 октября 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась поклонникам букетом роз от загадочного "М". Фолловеры неоднозначно отнеслись к фотографии и подписи, размещенным в Instagram дивы.
"А у меня сегодня пусть маленький, но очень романтический праздник", - рассказала балерина своим подписчикам в популярной социальной сети в качестве комментария к фотоснимку с цветами.
По ее словам, за последний месяц она испытала столько "полноты чувств, радости, любви, внимания, теплоты" и еще многих других эмоций, которые некоторым не посчастливилось пережить и за всю жизнь.
Балерина поблагодарила за все эти чувства, а также за букет крупных белых роз некоего таинственного "М" и пообещала непременно сберечь подаренные ей цветы, "как и эти чувства".
В комментариях под снимком подписчики озадачились, зачем танцовщица упомянула в подписи название салона цветов. Кто-то воспринял это как рекламу, другие сочли, что букет Анастасия подарила сама себе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес