Мария Машкова хочет знать, кто первым «сдаст ее отцу»

Недавно актриса Мария Машкова завела свой аккаунт в инстаграме. Она выложила редкий архивный снимок своего отца – актера Владимира Машкова. Далеко не все поклонники смогли узнать актера на снимке.

Мария Машкова, дочь «последнего альфа-самца отечественного кинематографа» Владимира Машкова, опубликовала в своем инстаграме архивный снимок своего отца и тут же покаялась, что сделала это «без родительского благословения». Мария припомнила историю о том, что про ее поступление в «Щуку» отец узнал от посторонних людей, и поинтересовалась, кто из ее подписчиков первым «сдаст ее отцу».

Впрочем, подписчиков больше заинтересовал удивительный снимок. Зрители давно уже привыкли видеть Владимира Машкова в образах брутальных героев, и забыли, как он выглядел когда-то давно. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что на этой фотографии молодой Владимир Львович похож на романтического героя – например, мушкетера, пишет «Телепрограмма».