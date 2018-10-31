Мария Машкова хочет знать, кто первым «сдаст ее отцу»
31 октября 2018, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно актриса Мария Машкова завела свой аккаунт в инстаграме. Она выложила редкий архивный снимок своего отца – актера Владимира Машкова. Далеко не все поклонники смогли узнать актера на снимке.
Мария Машкова, дочь «последнего альфа-самца отечественного кинематографа» Владимира Машкова, опубликовала в своем инстаграме архивный снимок своего отца и тут же покаялась, что сделала это «без родительского благословения». Мария припомнила историю о том, что про ее поступление в «Щуку» отец узнал от посторонних людей, и поинтересовалась, кто из ее подписчиков первым «сдаст ее отцу».
Впрочем, подписчиков больше заинтересовал удивительный снимок. Зрители давно уже привыкли видеть Владимира Машкова в образах брутальных героев, и забыли, как он выглядел когда-то давно. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что на этой фотографии молодой Владимир Львович похож на романтического героя – например, мушкетера, пишет «Телепрограмма».
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