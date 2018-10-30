Российская певица Зара выступила в столице Катара

Концерт состоялся в рамках программы Года культуры России и Катара 29 октября. Напомним, Зара является Заслуженной артисткой РФ, а также удостоена почетного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира». В ее творческом репертуаре много этнических композиций, да и сама певица не раз подчеркивала, что развитие межкультурного диалога и обмена – приоритетное для нее направление, так как способствует укреплению взаимодействия и дружбы народов.



На концерте в столице Катара Зара, сочетающая в своей музыке и песнях культуру Востока и Запада, представляла Россию как страну, богатую музыкальными традициями разных народов. Так, на сцене прозвучала сербская песня «Ederlezi», новая композиция «KecaKurdim» на языке курманджи – как отметила певица, это язык ее предков. Кроме того, артистка исполнила любимую многими россиянами песню Владимира Высоцкого «Прерванный полет» и другие.



Песни, исполняемые певицей, не похожи друг на друга, но при этом удивительно гармонично звучали в ее исполнении, что отметили и гости концерта. Так Зара хотела показать, что и между двумя странами, Россией и Катаром, такими, на первый взгляд, разными, есть много общего.



«Мы находимся далеко друг от друга, живем в разном климате, говорим на разных языках. Но сегодня я окончательно убедилась – Россию и Катар объединяет общая вера в человека, любовь к искусству, убежденность, что вне зависимости от расы, вероисповедания, пола, цвета кожи и гражданства, цель каждого из нас – приносить в этот мир любовь!» – сказала Зара на сцене.



Кроме того, артистка выразила надежду, что Год культуры навсегда свяжет Катар и Россию, так как с почитания национальных культурных ценностей начинается дружба народов, в том числе и на государственном уровне.



Отметим, у Зары большой опыт выступлений с мировыми звездами. Так, в 2017 году Андреа Бочелли пригласил Зару принять участие в благотворительном гала-концерте «CelebrityFightNight» в Риме, где она выступила на одной сцене с сэром Элтоном Джоном и легендарным Стивеном Тайлером.



Большая дружба связывает Зару и легенду французского шансона Мирей Матье, которая по приглашению певицы посетила Международный фестиваль этнической музыки в музее-заповеднике «Коломенское» – «Музыка наших сердец-2018». Он проходил под эгидой ЮНЕСКО и собрал более 15 тысяч зрителей.



Прошедшее в Катаре выступление также способствует взаимному обмену в сфере искусства и культурного наследия. В результате кросс-культурной коммуникации государства смогут установить прочные связи между представителями катарского и российского общества.