Надежда Бабкина радикально сменила образ и поразила поклонников
30 октября 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская артистка Надежда Бабкина кардинально сменила имидж и поразила поклонников своей внешностью. Певица предстала перед публикой в образе блистательной дивы 20-х годов прошлого века.
На одном из недавних снимков можно увидеть, что Надежда для выступления примерила длинное черное платье, роскошную меховую накидку, длинные бусы, а также светлый парик. Многие отметили, что длинные волосы очень идут Бабкиной, а также сочли, что нестандартный головной убор и ретро-макияж ей также к лицу.
Подписчики артистки рекомендуют ей присмотреться к новому образу в качестве постоянного и предложили ей почаще экспериментировать с имиджем.
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