Певицу Ирину Салтыкову раскритиковали за глубокое декольте, гипюр и перья. 52-летняя звезда 90-х - обладательница шикарной стройной фигуры. У красавицы, мамы взрослой дочери Ирины Салтыковой сохранилась целая армия поклонников. Васильев "приговорил" финскую журналистку: мужской тип эмансипированной женщины

Когда артистка в Инстаграм выкладывает свои пляжные фото в бикини, или снимки в красивых нарядах, ее буквально осыпают комплиментами.

Но из-за нового фото певицы в платье с глубоким декольте, демонстрирующем пышную груди Салтыковой, и босоножками с перьями на стройных ногах, у подписчиков возник спор.

Поклонники рассмотрели все - от ног до макушки. И пишут: "Мне тоже кажется перебор... это не ваше платье. Тити наружу, перья тоже", "Гипюр, воланы, перья и вываливающаяся грудь, это пошло".

Но постоянные фанаты Салтыковой не замечают ничего вызывающего. По их мнению, "Богиня )", "супер,туфли вообще отпад!". Одна дама призналась, что впервые сделала комплимент женщине: "Ого!!ножки шикарные! Глаз не оторвать! Первый раз, это женщине говорю".

Хотите принимайте к сведению, хотите - нет, полагайтесь на свой вкус. Историк моды, телеведущий Александр Васильев всегда советует приоткрывать что-то одно: или ноги, или грудь.