Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в Венеции вынуждены ходить по колено в воде
30 октября 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский сейчас находятся в Венеции. Погода в Италии в последнее время дождливая, поэтому семейная пара вынуждена ходить по колено в воде.
Накануне Юлия продемонстрировала видеозаписи и фотографии, сделанные во время прогулки по красивому городу. Из-за непогоды улицы оказались полностью затоплены, вследствие чего актрисе и ее знаменитому мужу пришлось надеть на ноги плотные черные пакеты и завязать их на бедрах.
Плохая погода, однако, не испортила Кончаловскому и Высоцкой настроение. На всех снимках Юлия выглядит довольной, несмотря на неудобства.
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