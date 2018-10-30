Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в Венеции вынуждены ходить по колено в воде

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский сейчас находятся в Венеции. Погода в Италии в последнее время дождливая, поэтому семейная пара вынуждена ходить по колено в воде.

Накануне Юлия продемонстрировала видеозаписи и фотографии, сделанные во время прогулки по красивому городу. Из-за непогоды улицы оказались полностью затоплены, вследствие чего актрисе и ее знаменитому мужу пришлось надеть на ноги плотные черные пакеты и завязать их на бедрах.

Плохая погода, однако, не испортила Кончаловскому и Высоцкой настроение. На всех снимках Юлия выглядит довольной, несмотря на неудобства.