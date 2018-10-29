Виктор Логинов признался, чего боится в браке

Сын родителей-алкоголиков из неблагополучного района Кемерова, Виктор Логинов даже во сне не мечтал, что станет известным на всю страну актером. А еще он никогда не изменял своим женам.

Пьющие родители, бедная семья, опасный район – ничто не предвещало Виктору Логинову актерской карьеры. Но в 15 лет он поступил в театральный класс кемеровской гимназии. «Все получилось случайно», - считает Виктор.

Получилось, может, и случайно, но это было не просто. Прежде чем он смог закончить театральный вуз, Виктору пришлось четыре года проработать в шахте. А вот в милицию работать его не взяли, пишет «Вести.ру».

За плечами у актера три не сложившихся брака. У Логинова пятеро детей от трех жен. «Я не Дон Жуан. У меня просто всегда был страх, который остается и до сих пор. Это страх убивающего быта», - признался Логинов.